Британский композитор, который недавно написал музыку к триллеру «Мавританец» (The Mauritanian), и знаменитая фаррерская певица Эйвор Палсдоттир объявили, что их совместная песня Nothing Less Nothing More стала звуковой дорожкой к трейлеру нового мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers) с Николь Кидман, Бобби Каннавале и Мелиссой МакКарти в ролях. Трек был создан еще в 2019 году — это атмосферная композиция с нагнетающими струнными, фортепиано, электроникой, битом и хорошо узнаваемым мощным вокалом. Увидим ли мы в скором времени их новые совместные работы, музыканты не сообщают. Сериал «Девять совсем незнакомых людей» стартует в прокате 18 августа.

Том Ходж (Tom Hodge) — британский композитор, пианист, кларнетист, участник дуэта Piano Interrupted, номинант престижной премии Айвора Новелло, автор саундтреков к сериалам «МакМафия», «Восстание нацистов», фильмам «Сутенер», балету «Зал ожидания» и документальному кино. Он раздвигает границы современной классической музыки, сотрудничая с такими артистами, как Макс Купер, Eivør и Floex, соединяя электронную экспериментальную музыку, эстетику джаза и привычные песенные структуры.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство», видеоигре God Of War. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 8 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 9 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor