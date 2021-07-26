На днях вышел основной трейлер к фантастической эпопее «Дюна» режиссера Дени Вильнёва. Одновременно с ним знаменитый кинокомпозитор представил два произведения, которые станут частью официального саундтрека к фильму: Paul’s Dream и Ripples in the Sand. Мистические, мощные, выполненные в фирменном циммеровском стиле, они вторят эпическим событиям, описанным и в книгах писателя Фрэнка Герберта, и в долгожданной экранизации Вильнёва. Ханс, будучи фанатом вселенной «Дюны», потратил месяцы на создание и поиск новых инструментов и звуков, расширяя границы звучания. Поскольку главную роль в развитии сюжета играют женщины, во время записи использовались в основном женские голоса, причем для вокалистов выдумали свой собственный язык. Напомним, ранее немецкий композитор представил авторскую переработку песни Eclipse группы Pink Floyd, прозвучавший в первом трелейре к фильму.

Создатели «Дюны» готовят к выходу сразу три альбома, основанных на музыке к фильму. 3 сентября увидит свет The Dune Sketchbook, в который будут включены расширенные, иммерсивные версии композиций из фильма. Релиз выйдет как в традиционном виде, так и в пространственном звучании Dolby Atmos Music, и станет первым саундтреком Циммера, выпущенным в этом формате. Следом за ним, 17 сентября, станет доступна оригинальная звуковая дорожка, а 22 октября — The Art and Soul of Dune, сопутствующий саундтрек к одноименной книге исполнительного продюсера Тани Лапойнт, предлагающей уникальное прочтение и исследование фильма. В него включены уникальные версии основных музыкальных мотивов, отобранных лично Хансом для того, чтобы читатель максимально глубоко погрузился в увлекательный процесс.

Сюжет «Дюны» рассказывает историю Пола Атрейдеса, одаренного молодого человека с великой судьбой, выходящей за рамки его собственного понимания. Юноша должен отправиться на Арракис, самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее своей жизни, своей семьи и людей. По мере развития событий враждебные силы вступают в конфликт из-за поставок на планету Пряности, ценнейшего из существующих ресурсов, способного раскрыть величайший потенциал человечества. Выживут только те, кто сможет победить свой страх. Мировая премьера фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнёва намечена на 3 сентября, в России — на 14 октября.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.