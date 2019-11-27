Вышел первый сольный альбом пианиста и композитора Софьяна Памара, известного своим сотрудничеством со SCYLLA и многими другими популярными французскими хип-хоп-исполнителями.

Каждая из 12 броских фортепианных композиций носит название города, что придает альбому поистине мировой масштаб. Вполне логично, что «пианист французского рэпа» решил назвать свой первый альбом Planet — это отличная возможность на мгновение объединить людей благодаря музыке. По словам Памара, он намерен сломать традиции классической музыки: играть и сочинять так же, как Шопен, будучи столь же популярным и дерзким, как рэперы. Пианист называет свой творческий подход не иначе, как «фортепианной революцией».

Золотой медалист Консерватории Лилля Софьян Памар (Sofiane Pamart) с юных лет увлекался фортепиано и всегда стремился стать главным пианистом французского рэпа. Уже в юности он сотрудничал со многими известными рэперами, такими как Hugo TSR, Seth Gueko, Psy 4 of the Rime, играл в группе Rhapsodie, но больше всего прославился в качестве аккомпаниатора SCYLLA. Его проникновенные мелодии усиливают остроту текстов коллеги по сцене и заставляют обоих артистов постоянно выходить за пределы своих возможностей. Сольное творчество Памара — это квинтэссенция ювелирной игры и роскошного мелодизма, являющихся визитной карточкой пианиста.