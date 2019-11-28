Студийный дебют нью-йоркского альтиста Oak and the Ghost был записан при участии певицы Бекки Стивенс (Becca Stevens) и квартета Attacca, в состав которого входит сам автор.

Oak and the Ghost вдохновлен антиутопией «Механическое пианино» Курта Воннегута и музыкальными влияниями, охватывающими разные жанры и эпохи. «Сюжет книги построен вокруг огромного богатства и власти, которыми наделены инженеры и их машины, не оставляющие другим классам и населению ничего, чтобы их вдохновляло и мотивировало жить. Возникшие впоследствии социальные проблемы и восстания стали основой для каждой из девяти композиций», — поясняет концепцию альбома Натан Шрам.

Натан черпал идеи в музыке Radiohead, Камаси Вашингтона, Нико Мьюли, Суфьяна Стивенса, Густава Малера и других авторов. Альбом представляет собой попытку объединить классический струнный квартет, который всегда играл центральную роль в жизни Шрама, с миром остальной музыки, который также оказал на него огромное влияние. Поэтому Oak and the Ghost местами больше походит на хип-хоповую или рок-запись, а не на традиционную запись классического струнного ансамбля. В нем присутствуют электроника, перкуссии, пост-продакшн и обширное наслоение инструментальных партий. Все эти эксперименты проводились с одной целью — создать альбом, который не будет ограничен каким-либо одним жанром и будет доступен широкому кругу слушателей.

Натан Шрам (Nathan Schram) — американский альтист, участник квартета Attacca. Сотрудничал со многими великими музыкантами современности, включая Björk, Ицхака Перлмана, Стинга, Дэвида Кросби, Дэвида Бирна и многих других. Он участвовал в премьерных исполнениях музыки Стива Райха, Нико Мьюли, Тимо Андреса, Эллиота Коула и Гэбриеля Кахейна. Натан также является альтистом в Партнерском ансамбле Decoda в Карнеги-Холле и почетным послом южнокорейского города Чхунчхон. Он также является основателем проекта Musicambia, который призван повышать музыклаьную культуру среди заключенных в исправительных учреждениях США.