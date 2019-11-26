Нидерландский пианист получил престижную награду в категории «Неоклассика» за свой альбом Henosis. Вместе с ним за приз боролись Ströme немецкого композитора Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt) и ретроспектива знаменитого исландского неоклассика Йохана Йоханнссона (Johann Johannsson). Вне конкурса обладателем приза за особые заслуги перед классической музыкой стал американский ансамбль Kronos Quartet.

В один день с объявлением победителей премии Edison Klassiek Юп Бевинг опубликовал одинадцатиминутную короткометражку, с композицией Anamnesis из своего последнего альбома Henosis в качестве саундтрека. Режиссером видео стал Ник Фриман (Nick Freeman). Henosis завершает альбомную трилогию голландского композитора, в которую также вошли его студийные работы Solipsism и Prehension.

Ежегодная премия Edison Klassiek — главная музыкальная награда Нидерландов, которая вручается с 1960 года Комитетом по звукозаписи Нидерландов (CCGC) за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.