Французский пианист и композитор представил клип на произведение Berlin из своего «золотого» издания дебютного альбома Planet. Режиссером видео, в котором Софьян Памар попадает под обаяние роковой красотки, выступил менеджер и видеодиректор артиста Гийом Эрити (Guillaume Héritier). Помимо произведений из оригинального альбома в Planet Gold вошли шесть новых. Оригинальный альбом увидел свет в 2019 году и состоял из 12 фортепианных композиций, каждая из которых посвящена одному из городов мира.

Золотой медалист Консерватории Лилля Софьян Памар (Sofiane Pamart) с юных лет увлекался фортепиано и всегда стремился стать главным пианистом французского рэпа. Уже в юности он сотрудничал со многими известными рэперами, такими как Hugo TSR, Seth Gueko, Psy 4 of the Rime, играл в группе Rhapsodie, но больше всего прославился в качестве аккомпаниатора SCYLLA. Его проникновенные мелодии усиливают остроту текстов коллеги по сцене и заставляют обоих артистов постоянно выходить за пределы своих возможностей. Сольное творчество Памара — это квинтэссенция ювелирной игры и роскошного мелодизма, являющихся визитной карточкой пианиста. Подробнее с творчеством Софьяна Памара можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.