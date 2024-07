Вышла видеоигра Assassin’s Creed Valhalla, музыку к которой написали композиторы Сара Шахнер и Йеспер Кюд при участии фронтмена группы Wardruna Эйнара Селвика. В ближайшую пятницу, 13 ноября, станет доступен полный оригинальный саундтрек из 47 композиций. Ранее в этом году мини-альбомы The Ravens Saga и Out of the North. Напомним, что новый альбом Wardruna под названием Kvitravn увидит свет 22 января 2021 года.

Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций, включая BAFTA. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Американский композитор Сара Шахнер (Sarah Schachner) известна тем, что смешивает аутентичные народные инструменты с аналоговыми синтезаторами и оркестровым звучанием. В 2017 году она написала оригинальный саундтрек для Assassin’s Creed Origins, а в последнее время работала над Call of Duty: Modern Warfare и Anthem.

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna