Главная героиня приключенческого экшена от авторов Abzû — охотница, которая отправляется на загадочный остров со своим ручным орлом в попытке избавить мир от темного проклятия. Игроку предстоит без привычных средств навигации исследовать леса и древние руины, сражаться с оскверненными духами, а также решать запутанные головоломки. Захватывающие приключения главной героини The Pathless сопровождает музыка Остина Уинтори, который для полного погружения в атмосферу пригласил Македонский симфонический оркестр, хор, тувинский ансамбль «Алаш» (Alash Ensemble) и музыкантов, играющих на этнических инструментах, таких как бамбуковая флейта, бансури, никельхарпа (всего 104 человека!).

Напомним, ранее в этом году композитор выступил автором саундтрека к презентации персонажа Volibear, the Thunder’s Roar из игры League of Legends в сотрудничестве с фронтменом Wardruna Эйнаром Селвиком. Видеоигра The Pathless увидит свет 12 ноября, в день официального релиза новой игровой консоли PlayStation 5.

Выпускник Университета Южной Калифорнии Остин Уинтори (Austin Wintory) ответственен за музыку ко многим популярным видеоиграм, среди которых Flow, Assassin’s Creed Syndicate, The Banner Saga и Journey. За звуковую дорожку к последней он был удостоен множества профильных наград и номинации на премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек к визуальному представлению». Кроме того, Уинтори является востребованным кинокомпозитором, чьи произведения звучат в более чем ста фильмах, среди которых «Грэйс», «Последствия», «Наследие», «Цепной пес», «Последняя кинозвезда».