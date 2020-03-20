Снорри Халлгримссон написал музыку к отмеченному многочисленными наградами документальному фильму режиссера Марка Уотерса «В погоне за настоящим» (Chasing the Present), который рассказывает историю Джеймса Себастьяно, «материально обеспеченного молодого человека», который борется с беспокоящей его тревогой. Композиции Халлгримссона, спродюсированные его известным земляком Оулавюром Арналдсом, придают картине личную и глубоко проникновенную атмосферу.

Снорри Халлгримссон (Snorri Hallgrímsson) — композитор, продюсер, мультиинструменталист из Рейкьявика, выпускник Исландской академии художеств по классу композиции, магистр Музыкального колледжа Беркли по созданию саундтреков к кино, телевидению и видеоиграм. В его творчестве соединяются академические знания и неуемная страсть к электронной, хоровой и киномузыке. Среди работ Снорри — саундтреки к фильмам «Из воздуха», документальному сериалу «Путешествуй глобально, думай локально», а также отмеченные наградами короткометражки Cut и «Натюрморт». Вместе Оулавюром Арналдсом Халлгримссон работал над альбомами своего земляка The Chopin Project, Island Songs и саундтреком к сериалу «Убийство на пляже».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой осенью композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 12 октября в «Крокус Сити Холле»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds