Вышла новая биография Джона Пауэлла в альманахе композиторов.

На протяжении многих лет британские композиторы покоряют Голливуд, но сложно назвать среди них более влиятельного, чем Джон Пауэлл (John Powell). Его самые известные работы включают саундтреки к франшизе о Джейсоне Борне, спин-оффу «Звездных войн» о Хане Соло и многочисленным фильмам компьютерной анимации, из которых «Как приручить дракона», принесший ему номинацию на премию «Оскар».

Подробнее с творчеством британского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/powell