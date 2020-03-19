Немецкий композитор Lambert выступил автором музыки для фильма режиссера Рубена Альвеса (Ruben Alves) «Мисс», премьера которого состоялась на Международном фестивале комедийных фильмов L’Alpe d’Huez в январе этого года. По сюжету молодой человек в поиске своей идентичности решает принять участие в конкурсе красоты Мисс Франция. В широкий прокат фильм и саундтрек выйдут только осенью, но уже сегодня доступна для прослушивания первая пьеса под названием Balcony Hotel. Она также станет частью мини-альбома Alone II пианиста, которая выйдет в конце июня. Это не первая работа Lambert для кино. В прошлом году музыка из его последнего альбома True была использована в качестве саундтрека для короткометражного мокьюментари Becoming Lambert.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. Одна из первых крупных сольных работ музыканта — Sweet Apocalypse — вышла в 2017-м. Спустя год пианист выпустил два совместных альбома: Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker. В 2019 году вышел EP Alone, состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.