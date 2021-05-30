Симон Леоза, ранее известный как Tambour, представил свой новый альбом Albatross в роскошных интерьерах концертного зала La Maison Symphonique в Монреале, который является домом для местного симфонического оркестра. В сопровождении струнного ансамбля и клавишника на синтезаторах автор исполнил произведения Albatross, Prophets, L’archange, The seabird, Slumber, Bloom и Alma. Премьера прошла при поддержке оргкомитета Международного фестиваля джаза в Монреале (Festival International de Jazz de Montréal) и, к сожалению, без зрителей, поскольку в Канаде по-прежнему продолжают действовать правительственные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, недавно композитор выпустил свой первый в карьере полноформатный альбом Albatross, сочинение и продюсирование которого заняли несколько лет музыкальных поисков и заграничных путешествий. Десять оригинальных произведений, от крупных до камерных, характеризуют богатую творческую вселенную канадского композитора. Последний крупный релиз Симона Леозы, Constellations, увидел свет два года назад.

Симон Леоза (Simon Leoza), он же Симон Кастонге, ранее известный под псевдонимом Tambour и projet.hertz — канадский композитор театра и кино, работающий на стыке неоклассики, эмбиента и минималистичной электронной музыки. Его произведения отличаются созерцательностью и чувственностью, живостью и пронзительностью.