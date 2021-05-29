Стефано Гуццетти выпустил новый альбом под названием Lumen, который посвящен личным переживаниями итальянского композитора и заметным событиям из его жизни. В этот раз неоклассик сделал акцент на фортепиано, струнные и электронику с вкраплениями полевых записей и редких инструментов, таких как металлофон. Специально к выходу альбома он представил клип на пьесу Secret Lovers, которая рассказывает о невозможной любви, постоянных поисках друг друга и встречах в самых сокровенных местах, пусть даже на мгновение. В видео использованы кадры из короткометражного фильма режиссера Андреа Каннаса «Посмотри на это» (Mira Sa Dì) с участием Даниэлы Вителларо и Эмилио Пуджиони.

В свою очередь, трогательная фортепианная пьеса Bubble (for Vaughan) посвящена Вогану Оливеру, культовому британскому дизайнеру, который был известен прежде всего своей работой с лейблом 4AD и который безвременно покинул этот мир в декабре 2019 года. Она о легкости и нежности пузыря, который может улететь очень далеко, путешествуя по воздуху и атмосфере. Напомним, ранее в этом году Стефано Гуццетти представил альбом Lost & Found, который он записал с известным венецианским звукорежиссером и музыкантом Энрико Конильо.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.