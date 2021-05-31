По словам Феликса Рёша, все восемь произведений из нового альбома Piano начинались как импровизации на его домашнем пианино Felt, но в результате выросли в полноценный студийный релиз со струнными аранжировками и звучанием аналоговых синтезаторов.

От самых первых набросков до записи, сведения и мастеринга — все происходило в процессе более чем 60 прямых YouTube-трансляций на протяжении шести месяцев при активном участии поклонников. Такой подход показался Рёшу невероятно раскрепощающим и очень сильно изменил его представление о создании музыки в наши дни. Piano является логическим продолжением мини-альбомов MYA и str:orchestra, который увидели свет в прошлом году. Кроме того, композитор недавно полностью обновил свою домашнюю студию и сообщил, что в конце 2021 года стоит ждать его очередного нового мини-альбома.

Феликс Рёш (Felix Rösch) сочетает свой опыт классического композитора и страсть к экспериментальной электронной музыке с красочными, тщательно продуманными аранжировками и созерцательной атмосферой. Уже более 10 лет его оркестровые произведения записывают и исполняют всемирно известные оркестры, такие как Немецкий кинематографический оркестр Бабельсберг и Симфонический оркестр и хор WDR. Феликс получил несколько наград и стипендий, а его музыку можно услышать в бесчисленных театральных постановках, аудиокнигах и саундтреках к фильмам.