Канадский композитор Симон Леоза, ранее известный как Tambour, объявил о выходе своего первого полноформатного альбома Albatross. Над его созданием музыкант работал с талантливым звукорежиссером Блезом Борбоен-Леонардом, который довел задумки автора до идеала.

В преддверии релиза Леоза выпустил сингл под названием La Nuée, одно из ранних произведений, которое композитор сочинил еще шесть лет назад. Симон бережно хранил его на компьютере, и сегодня настал тот момент, когда творение можно представить широкой публике. Трогательная пьеса воплощает в себе простоту минимализма, обогащенную эмоциональностью струнного квартета и духовых в исполнении давнего друга композитора Пьетро Амато из Bell Orchestra и Arcade Fire. Симон называет La Nuée поворотным моментом в своем музыкальном путешествии. В поддержку сингла режиссер Винсент Рене-Лорти снял красивый, пронзительный клип о человеческих отношениях. Альбом Albatross ожидается к выходу 30 апреля. Напомним, последний крупный релиз композитора, Constellations, увидел свет два года назад.

Симон Леоза (Simon Leoza), он же Симон Кастонге, ранее известный под псевдонимом Tambour и projet.hertz— канадский композитор театра и кино, работающий на стыке неоклассики, эмбиента и минималистичной электронной музыки. Его произведения отличаются созерцательностью и чувственностью, живостью и пронзительностью.