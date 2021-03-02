За лучший саундтрек премией «Золотой глобус» награждены композиторы Трент Резнор, Аттикус Росс и джазовый музыкант Джон Батист, написавшие музыку к мультфильму «Душа» (Soul). Кроме того, Трент Резнор и Аттикус Росс был также номинированы в этой категории за свой саундтрек к черно-белому фильму «Манк» (Mank) режиссера Дэвида Финчера об известном американском сценаристе Германе Манкевиче. Вместе с ними за награду в этой же категории боролись композиторы Александр Деспла («Полночное небо», The Midnight Sky), Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света», News of the World) и Людвиг Йоранссон («Довод», Tenet). Тандем Резнора и Росса ранее уже становился лауреатом премии — в 2010 году они получили награду за музыку к фильму «Социальная сеть» (The Social Network).

Трент Резнор и Аттикус Росс (Trent Reznor & Atticus Ross) — композиторский тандем, состоящий из участников популярной индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, лауреаты премий «Оскар», «Золотой глобус», авторы саундтреков к фильмам «Социальная сеть», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона», «День патриота», «Манк», «Душа», мини-сериалу «Хранители».

Джон Батист (Jon Batiste) — американский джазовый музыкант, бэнд-лидер ансамбля Stay Human, соавтор саундтрека к мультфильму «Душа» вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом, за который он был удостоен премии «Золотой глобус».