Легендарный японский композитор написал саундтрек к китайскому фэнтези «Похититель душ» (Soul Snatcher, или Chi hu shu sheng) режиссеров Ли Ци Сы и Сун Хао Линь. Симфоническая музыка Дзё Хисаиси сопровождает увлекательные приключения главных героев фильма — лиса Бай Шисаня и ученого Ван Цзыцзиня. Бай отправляется на поиски бессмертия в человеческий мир, где он помогает невиновному ученому Вану. Вместе они объединяются, чтобы сражаться с мифическими существами и злыми духами, которые встречаются на их пути. Тем не менее, чтобы завершить свои поиски, Бай должен принести в жертву Вана. Напомним, в прошлом году знаменитый японский композитор, известный музыкой к шедеврам Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli, подвел итоги своей многолетней и головокружительной карьеры сборником Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi.

Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi) — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо»), японскому («Брат Якудзы», «Сонатина», «Кикудзиро», «Фейерверк»), зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпуной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.