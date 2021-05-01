Канадский композитор Симон Леоза, ранее известный как Tambour, выпустил свой первый в карьере полноформатный альбом Albatross. Над его созданием музыкант работал с талантливым звукорежиссером Блезом Борбоен-Леонардом, который довел задумки автора до идеала. Красочную обложку в осовремененной стилистике живописи Эпохи Возрождения нарисовала художница Кристи Ли Роджерс. Как и путь морской птицы, которая путешествует на большие расстояния, сочинение и продюсирование Albatross заняли несколько лет музыкальных поисков и заграничных путешествий. Десять оригинальных произведений, от крупных до камерных, характеризуют богатую творческую вселенную композитора.

В преддверии релиза Леоза выпустил сингл под названием La Nuée, одно из ранних произведений, которое композитор сочинил еще шесть лет назад. Симон бережно хранил его на компьютере, и сегодня настал тот момент, когда творение можно представить широкой публике. Трогательная пьеса воплощает в себе простоту минимализма, обогащенную эмоциональностью струнного квартета и духовых в исполнении давнего друга композитора Пьетро Амато из Bell Orchestra и Arcade Fire. Симон называет La Nuée поворотным моментом в своем музыкальном путешествии. В поддержку сингла режиссер Винсент Рене-Лорти снял красивый, пронзительный клип о человеческих отношениях.

Другой сингл, L’archange, отражает важную роль диалога между фортепиано и струнным квартетом. Произведение создано в Центре искусства и творчества Банфа в 2018 году. Фортепиано, которое можно представить в виде архангела, звучит только в начале пьесы, затем постепенно вступают струнные (ангелы). Пьеса развивается медленно благодаря мелодичной аранжировке струнного квартета. Яркая, немного ностальгическая и обнадеживающая композиция является самой личной на альбоме. Еще одну пьесу, Bloom, Симон исполняет на концертах уже несколько лет, и только сейчас ему удалось наконец записать ее в студии. Напомним, последний крупный релиз композитора, Constellations, увидел свет два года назад.

Симон Леоза (Simon Leoza), он же Симон Кастонге, ранее известный под псевдонимом Tambour и projet.hertz — канадский композитор театра и кино, работающий на стыке неоклассики, эмбиента и минималистичной электронной музыки. Его произведения отличаются созерцательностью и чувственностью, живостью и пронзительностью.