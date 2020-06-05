Древнескандинавское слово Lyfjaberg означает «Целебный холм» или «Целебную гору». В скандинавской мифологии и эддической поэме Fjölsvinnsmál она известна как место утешения и исцеления «слабых и больных», которым удается подняться на вершину и принести подношения находящейся там святыне. Стоит особо отметить, что песня не войдёт в новый альбом Wardruna под названием Kvitravn, который увидит свет 22 января 2021 года. Единственной опубликованной на сегодняшний день композицией из нового альбома является Grá.

«Восхождение на крутую гору, как в прямом, так и в переносном смысле, является одновременно и умственным, и физическим усилием, — объясняет смысл песни фронтмен группы Эйнар Селвик. — Я попытался описать этот путь как единое целое как для ума и духа, так и для ног и тела. Все, что обладает истинной ценностью, имеет реальную цену».

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna и ее фронтмена Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 ноября группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 ноября — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna