Британский композитор выпустил новый альбом Vale, над которым работал последние два года. Саймон Гофф вложил в него свои личные эмоции от Брэкзита и его влияния на культуру. Это исследование союза скрипки и технологий, единства близости и величия, столь же яркого и глубокого, как пейзажи Йоркской долины, где Гофф родился и вырос. «В это сложное время, когда часть общества непреклонна в построении и подчеркивании разделяющих нас границ и различий, с помощью искусства мы можем представить нашу собственную версию мира, в которой различие прославляется и защищается, как лоскутная сельская местность, которая так точно определяет и характеризует Великобританию», — заявляет композитор.

Некоторые из восьми произведений альбома вдохновлены литературой. Например, название I filled my Lungs with the Necessary Air взято из английской детской книги «Мистер Бог, это Анна», в которой описывается история малыша и его взгляд на мир. Пьеса A Process in the Weather of the Heart получила название в честь стихотворения Дилана Томаса, в котором описывается человеческая жизнь как постоянный процесс и путешествие. Она о связи между прошлым и настоящим, прошлым и будущим «я», далекими, но связанными между собой землями. В свою очередь, энергичная, напористая Wooden Islands посвящена отношениям композитора с любимым инструментом — скрипкой.

Саймон Гофф (Simon Goff) — британский скрипач, мультиинструменталист и композитор, выпускник Консерватории Бирмингема, сочиняет меланхоличные, обволакивающие, вдумчивые произведения, объединяющие неоклассическое и электронное звучание с кинематографическим размахом. Музыкант отметился совместными работами с Эйданом Бейкером и Тором Харрисом, а также сотрудничеством с такими авторами, как Йохан Йоханнссон, Дастин О’Халлоран и Хильдур Гуднаудоттир, с которой музыкант записал саундтреки к сериалу «Чернобыль» и фильму «Джокер».