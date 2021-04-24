«Неоклассика» дарит незабываемую возможность насладиться шедеврами культовых современных композиторов в живом исполнении. Оркестр CAGMO, заслуживший свое признание как у авторов с мировым именем, так и у преданных слушателей, перенесет в завораживающий мир трогательной, глубокой, искренней музыки, открыв новые грани современного композиторского искусства. В новой серии мероприятий каждый сможет найти концерт по своему вкусу, благодаря богатому разнообразию программ, составов и премьер.

Современная японская культура держится на трёх китах. Два из них — добрый волшебник Хаяо Миядзаки и неуемный бунтарь Такэси Китано. А объединяет этих знаменитых режиссеров чудесная и захватывающая музыка третьего гения, композитора Дзё Хисаиси, по степени известности и таланту тонко передать атмосферу происходящего на экране которого до сих пор никому не удалось превзойти. Оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения японского мэтра. В программу «Музыкальные миры Joe Hisaishi» войдут саундтреки к шедеврам аниме студии Ghibli, в числе которых «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров» и «Мой сосед Тоторо». Также прозвучит музыка из знаковых работ Такэси Китано, таких как «Брат Якудзы», «Сонатина», «Кикудзиро» и «Фейерверк».

Дзё Хисаиси — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме, японскому, зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпурной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства.

Оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композитора Дзё Хисаиси в рамках программы «Музыкальные миры Joe Hisaishi»: Москва — 16 мая, Санкт-Петербург — 21 мая. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-hisaishi