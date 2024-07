В международный прокат вышла новая часть культового аниме Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time режиссера Хидэаки Анно (Hideaki Anno). Это четвертый и последний фильм в тетралогии Rebuild of Evangelion, основанный на сериале «Евангелион». Изначально его выход намечался на 2015 год, но из-за участия Анно в создании картины «Годзилла: Возрождение» и впоследствии пандемии коронавируса COVID-19 премьера была перенесена на 23 января 2021 года, а затем — на 8 марта. Звуковую дорожку к фильму традиционно написал японский композитор Сиро Сагису. В нее включены 54 произведения. Главной музыкальной темой стала песня One Last Kiss популярной певицы Хикару Утады (Hikaru Utada).

Сиро Сагису (Shiro Sagisu) вышел из джазовой среды, продюсировал артистов всех мастей и жанров, метал-оперу и саундтреки для кино, в числе которых перезагрузка легендарной франшизы «Годзилла». Однако наибольший успех Сагису снискал в японской анимации. Авторству композитора принадлежит музыка к Attacker You!, Ai City. Final Fantasy VI, «Надя с загадочного моря», «Евангелион». Его отношения с творением режиссера Хидэаки Анно длятся десятилетия и явно не собираются заканчиваться.