После продолжительного молчания британская пианистка, скрипачка и композитор объявила о выходе своего нового альбома под названием Pause. Записанная во время пандемии и вскоре после рождения первого ребенка студийная работа посвящена ощущению временной приостановки нормальной жизни. Первым из десяти фортепианных произведений опубликован трогательный сингл Seedling. Выход Pause намечен на 12 ноября. Напомним, предыдущий альбом Поппи Акройд под названием Resolve увидел свет в 2018 году.

«Во время работы над предыдущими альбомами редактирование и аранжировка материала занимали почти столько же времени, сколько сочинение музыки за фортепиано, — вспоминает девушка.— Однако после рождения сына мне с трудом удавалось посидеть за компьютером. Единственное, чем я хотела заниматься, если малыша не было рядом, — это играть на пианино. Фактически большая часть альбома была написана, когда он спал на мне в слинге, поскольку я использовала любой спокойный момент для сочинения. Поэтому логично, что этот альбом должен быть соло фортепиано. Я применяла продвинутую композиторскую технику — игру со звуками изнутри инструмента, — как и в своих мультитрековых записях. Однако для меня было важно, чтобы любое произведение с альбома можно было полностью исполнить на пианино с помощью всего лишь двух рук».

Пианистка, скрипачка и композитор из Брайтона Поппи Акройд (Poppy Ackroyd) посвящает свою жизнь в основном двум проектам — сольному под собственным именем и группе Hidden Orchestra, где она играет эклектичную музыку вместе с известным британским музыкантом Джо Ачисоном. Произведения миссис Акройд — это торжество минимализма и современной классики, хрупкие, интимные пасторали скрипки и пианино в сочетании с электронными эффектами. На концертах артистка играет на пианино и скрипке, использует семплеры и технику лайв-лупинга. Подробнее с творчеством Поппи Акройд можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.