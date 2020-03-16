Немецкий композитор опубликовал второй сингл с его нового альбома Recurrents. Свою версию оригинального произведения THIPHY из альбома Ströme предложил Питер Бродерик. «Впервые я встретил Мартина, когда мы оба выступали в церкви в немецком городке Шторков, — рассказывает предысторию американский композитор. — Он был очень искренним, его лицо излучало радость, которую я вскоре обнаружил и в его музыке. После этой встречи я послушал два его сольных фортепианных альбома, Tag и Nacht. А потом мы еще несколько раз пересекались в турах, вместе выступали на радио и делили сцену в Мюнстере. Я невероятно вдохновился работой над ремиксом THIPHY. Чтобы удивить Мартина, мне пришла идея превратить его неоклассическую пьесу в хип-хоп. Уверен, это удалось».

Несколько переосмысленных оригинальных произведений Мартина Кольштедта объединит общее название Recurrents, но выходить пьесы будут друг за другом по отдельности на протяжении нескольких месяцев. Для этого приглашенные музыканты, друзья и коллеги Мартина, получили доступ к оригинальным дорожкам с участием хора Гевандхауза, фортепианными партиями, электронными семплами и к другим ценным материалам. Первым синглом стал JINGOL в прочтении Хенрика Шварца (Henrik Schwarz).

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Любимчик прессы, неутомимый экспериментатор, Питер Бродерик (Peter Broderick) популярен во многом благодаря своей страсти к коллаборациям с другими музыкантами. Среди самых известных проектов, в которых он участвовал — дуэт с давним приятелем Нильсом Фрамом Oliveray и датская электронная группа Efterklang. Он занимается переосмыслением творчества Артура Расселла. Пробует себя в экспериментальной электронике вместе с голландским продюсером Machinefabriek. Наконец, Бродерик — резидент модного британского лейбла Erased Tapes, где регулярно выходят его сольные альбомы, вольной формы фортепианные импровизации и акустический эмбиент. Подробнее с творчеством Питера Бродерика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.