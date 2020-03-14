Вышла новая биография Майкла Прайса в альманахе композиторов.

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников.

Подробнее с творчеством британского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/price