Новый альбом польской пианистки получил название Home и увидит свет 15 мая. Он является воображаемым путешествием по местам, которые становятся нашим домом случайно или осознанно. Это рассказ об отъезде из знакомого места и пути, который еще предстоит пройти. Если предыдущая полноформатная работа, Esja, появилась как следствие увлечения Ханны игрой на фортепиано, то его продолжение, более насыщенный, кинематографичный Home расширяет творческий диапазон девушки — к своему привычному звучанию она добавила вокал, хрупкую электронику, а также обогатила его партиями контрабасиста Земовита Климека (Ziemowit Klimek) и барабанщика Войтека Вармияка (Wojtek Warmijak). В альбом войдут 13 произведений. В сети уже опубликован первый сингл Leaving.

«Home — это история с финалом, вторая глава той же книги, начало которой было положено Esja, музыкальная прелюдия к основному сюжету. Я постоянно нахожусь в поиске новых способов самовыражения. Мне любопытно, куда приведет меня и мою музыку этот альбом», — с надеждой говорит Hania Rani.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.