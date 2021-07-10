Аргентинский композитор и виолончелист представил клип на заглавную пьесу из своего нового альбома Save Me Not. В сюрреалистическом видео Плано играет на рояле, а с развитием музыкальной мысли в кадре появляются несколько его копий с виолончелью. Оно продолжает заложенную в альбом идею самовыражения через создание ансамблевой музыки в одиночку и реализованную в самом первом клипе A Present For A Young Traveller. Клип был снят в один из самых морозных дней прошлой зимой в старом сарае в пригороде Берлина. Кроме того, в этом произведении впервые можно услышать вокал автора. Напомним, предыдущая студийная работа под названием Verve, за которую Себастьян Плано был удостоен номинации на премию «Грэмми», вышла два года назад, а в прошлом композитор выпустил совместный альбом & со своим нидерландским коллегой Маартеном Восом.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений осенью 2021 года. 23 октября он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 24 октября, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano