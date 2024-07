Специально для проекта KEXP американский ансамбль Balmorhea дал камерный концерт в лос-анджелесской студии Sound City, в рамках которого исполнил произведения из нового альбома The Wind: Rose in Abstract, The Myth, Evening Nos, Ne Plus Ultra и Remembrance. Они вдохновлены размышлениями о хрупкости природы, древним сказанием о святом, который принес ветер в безмолвную Французскую долину, и мыслями о климатической активистке Грете Тунберг, пересекающей Атлантику. Помимо основателей Роба Лоу (Rob Lowe) и Майкла Мюллера (Michael A. Muller), отвечавших за рояль, электроорган и гитары, в записи принял участие виолончелист Бен Лэш (Ben Lash).

Ансамбль Balmorhea под руководством Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин не боится использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. Наряду с виолончелью и контрабасом в их произведениях можно услышать банджо и «народную скрипку». Участники коллектива не скрывают, что вдохновляются музыкой Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Арво Пярта, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентную тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Подробнее с творчеством Balmorhea можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.