Увидел свет саундтрек к первому сезону фантастического сериала «Воспитанные волками» (Raised by Wolves), одним из продюсеров которого выступил Ридли Скотт. Композиторы Бен Фрост и Марк Стрейтенфелд сочинили музыку под стать опасным приключениям и противоречивым характерам главных героев — тревожную электронную музыку, густо замешанную с оркестровыми инструментами, большую часть которых составляют струнные и духовые. Клокочущими звуками, галлюцинаторными голосами и миазмами внеземных текстур Бен и Марк сопровождают безумные видения Матери и постепенно сходящего с ума Маркуса до самого конца сезона. В саундтрек также вошла композиция из вступительных титров с вокалом шведской певицы Мариам Уоллентин (Mariam Wallentin).

Несмотря на соседство в титрах, авторы саундтрека никогда не работали вместе в студии. Фрост уже написал бóльшую часть музыки, когда Стрейтенфелд присоединился к проекту, и продюсеры попросили последнего развить наработанные идеи и расширить музыкальный вокабуляр. По признанию композиторов, самым сложным в записи была логистика в условиях пандемии, поскольку организация всех процессов отнимала гораздо больше времени и была очень трудоемкой — музыканты и вокалисты записывались по отдельности, а материал сводился в студии. Действие сериала происходит в далеком будущем, когда человечество захлебнулось в кровопролитной войне между верующими и атеистами. Два андроида — «Мать» в исполнении Аманды Коллин и «Отец» в исполнении Абубакара Салима — прибывают на суровую планету Kepler-22b с эмбрионами на космическом корабле. Их миссия — вырастить из привезенных эмбрионов человеческих детенышей и воспитать их атеистами.

Бен Фрост (Ben Frost) — электронный музыкант, кинокомпозитор, признанный мастер по части леденящих душу саундтреков к фильмам ужасов и триллерам, в активе которого музыка к сериалам «Воспитанные волками», «Тьма», «Фортитьюд», фильмам «Разрушитель», «Очень тёмные времена», «Ледник», «В ее шкуре».

Марк Стрейтенфелд (Marc Streitenfeld) — немецкий кинокомпозитор, давний друг и постоянный соратник режиссера и продюсера Ридли Скотта, автор музыки к сериалу «Воспитанные волками», фильмам «Шесть минут до полуночи», «Полтергейст», «Прометей», «Схватка», «Робин Гуд», «Совокупность лжи», «Гангстер», «Хороший год». Композитор является обладателем трех наград ASCAP Film and Television Music Awards и двух номинаций на Международную премию музыкальных критиков.