Аргентинский композитор и виолончелист объявил о выходе своего нового альбома под названием Save Me Not. В него войдут десять произведений, одно из которых — A Present For A Young Traveller — доступно для прослушивания уже сейчас. Вместе с первым синглом Плано представил черно-белое сюрреалистическое видео, в котором музыкант играет на рояле, а с развитием музыкальной мысли в кадре появляются несколько его копий, но уже с виолончелью. Релиз нового альбома намечен на 2 июля. Напомним, предыдущая студийная работа под названием Verve, за которую Себастьян Плано был удостоен номинации на премию «Грэмми», вышла два года назад, а в прошлом композитор выпустил совместный альбом & со своим нидерландским коллегой Маартеном Восом.

«Я позволил виолончели указывать мне путь с тех пор, как в 17 лет покинул свой родной город Росарио. Спустя годы после музыкальных путешествий по Италии, Бостону, Сан-Франциско и Берлину, я встретил человека, который проложил для меня новый маршрут по жизни на годы вперед. Он открыл ящик, что-то оттуда достал, вложил это мне в руки и сказал: «Вот подарок юному путешественнику». Клип для пьесы A Present For A Young Traveller, который воссоздает подход к ансамблевому исполнению, снимали недалеко от Берлина. Мне до сих пор становится холодно во время его просмотра!», — делится ощущениями Себастьян.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений осенью 2021 года. 23 октября он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 24 октября, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano