После многолетнего сотрудничества с другими музыкантами и изданием музыки под псевдонимами, Нил Коули выпустил первый в карьере сольный альбом под своим собственным именем. Сочетая эмбиентную электронику и неоклассическое звучание, британский композитор возвращается к своему любимому инструменту — фортепиано. В Hall of Mirrors вошли 11 произведений, которые, по словам музыканта, являются глубоко личными.

«Я часто думаю о квазирелигиозном опыте исполнения музыки; как можно достичь такого состояния души, к которому стремятся более традиционные формы духовности. Подход к пианино иногда может быть подобен подходу к алтарю и преклонению колен перед Богом! Одна вещь, которую я стараюсь делать как можно чаще — попасть в такое место, где смогу парить над всем «шумом», происходящим как внутри, так и снаружи. Особенно на фоне того, что происходит сейчас в мире», — размышляет о смыслах своей новой студийной работы Нил Коули.

Нил Коули (Neil Cowley) — британский композитор и пианист, основатель собственного джазового трио, участник проектов Fragile State, Green Nuns of the Revolution, в качестве сессионного музыканта принимал участие в записи знаковых альбомов Adele, Эмели Санде, Birdy и других известных исполнителей.