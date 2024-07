Нидерландский кинокомпозитор, сотрудничавший с Йоханом Йоханнссоном, Дастином О’Хэллораном и Хильдур Гуднадоуттир, представил свой первый в карьере дебютный альбом под названием The Age of Oddities, над которым работал с 2016 года. В него вошли десять произведений, записанных в Magyar Radio Studio No. 22 в Венгрии с Будапештским художественным оркестром (Budapest Art Orchestra) из 23 музыкантов под управлением дирижера Виктора Орри Арнасона (Viktor Orri Árnason). Эмоциональная глубина, безукоризненные аранжировки, плотный, насыщенный звук The Age Of Oddities демонстрируют блестящий талант и кинематографическое красноречие Хёдемекерса и свидетельствуют о его тесном сотрудничестве с Хильдур Гуднаудоттир и Йоханом Йоханнссоном, для которых альбом отчасти является панегириком.

Центральное произведение альбома, The Invention Of The Moon, исполнялось на концерте памяти Йохана Йоханнссона и затрагивает основные темы творчества безвременно ушедшего гения неоклассики: истерзанный роботизированный голос, постепенное выстраивание композиции, размеренный темп, чувственные струнные, вырванные прямо из сердца. Помимо оммажа знаменитому исландцу, в остальном это смелая и опережающая свое время работа с гибридным звучанием, в котором вокал, партии духовых и струнных уравновешиваются сдержанной текстурной электроникой Рутгера. Несмотря на большой состав музыкантов, в альбоме присутствуют четкая направленность, ощущение пространства и кинематографическая динамика. От мрачной атмосферы и обработанного вокала до пронзительного финала на фортепиано в исполнении Хёдемекерса и ощущения перемещения в иное измерение, The Age Of Oddities раскрывает глубокое понимание тонкого повествовательного языка киномузыки и ее способности передавать сложные эмоции.

Рутгер Хёдемекерс (Rutger Hoedemaekers) — нидерландский кинокомпозитор, выпускник Королевской консерватории в Гааге, сотрудничавший с Йоханом Йоханнссоном, Дастином О’Хэллораном и Хильдур Гуднадоуттир, автор саундтреков к фильму «Гонка века», сериалам «Ничья земля», «Капкан», за который он получил престижную исландскую награду Edda Award. Он принимал участие в записи музыки к фантастическому фильму «Прибытие» Дени Вильнева, драме «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса, философскому триллеру «мама!» Даррена Аронофски.