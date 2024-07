После длительного затишья Себастьян Плано выпустил новый сингл под названием One & One. Пьеса станет частью нового альбома аргентинского композитора, который он записал вместе со своим нидерландским коллегой, известным виолончелистом Маартеном Восом (Maarten Vos). Идея записать совместную работу возникла в 2016 году в берлинской студии Себастьяна, когда оба музыканта до поздней ночи импровизировали на акустических и электронных инструментах. По словам композитора, One & One — это вступительный диалог двух виолончелей, начало увлекательного музыкального путешествия, которое перерастет в настоящую бурю. Релиз нового совместного альбома Себастьяна Плано и Маартена Воса ожидается 13 ноября. Напомним, последний релиз аргентинского композитора, Verve Epilogue, вышел год назад.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений зимой 2021 года. 6 февраля он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 7 февраля, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano