«Роковой патруль» (Doom Patrol) — американский сериал по вселенной DC Comics об одноименной команде супергероев. Премьера телешоу состоялась в 2019 году, однако оригинальный саундтрек вышел только сейчас, после того как завершился показ второго сезона. Автором музыки выступил известный британский композитор Клинт Мэнселл, который сотрудничал со своим американским коллегой Кевином Кинером (Kevin Kiner). Оба композитора также вместе работали над саундтреком к сериалу «Титаны» (Titans), спин-оффом которого является «Роковой патруль».

Клинт Мэнселл (Clint Mansell) начинал вокалистом группы Pop Will Eat Itself, прежде чем познакомился с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) и стал работать над саундтреком к его фильму «Пи». С тех пор композитор выступил автором музыки к таким шедеврам, как «Реквием по мечте» (Requiem For A Dream), «Рестлер» (The Wrestler), «Черный лебедь» (Black Swan), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent) и «Высотка» (High Rise). Подробнее с творчеством Клинта Мэнселла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.