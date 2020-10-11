Нидерландский композитор опубликовал фрагмент своего выступления на фестивале Lowlands в 2019 году. Вместе с Echo Collective и виолончелистом Маартеном Восом он исполняет произведение Shepherd из своего последнего альбома Henosis.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.