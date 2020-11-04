Аргентинский композитор представил второй сингл из своего нового совместного альбома с Маартеном Восом под названием &, который ожидается 13 ноября. В него вошли произведения Dense & Density и Mantle & Core, созданные на стыке неоклассики и электронной музыки. Для своего совместного дебюта дуэт отобрал семь пьес, записанных во время недельной сессии в Берлине в 2016 году, которая «раздвинула пространство тандема двух виолончелей до фортепианных мелодий, синтезаторов и электроники».

«Представьте, что вы сделали звуковой отпечаток недельного марафона импровизаций и уместили его в один релиз. Наш альбом & — это взрыв музыкального самовыражения и финал 60-часового путешествия по импровизациям и экспериментам. Работа над ним велась долго, и мы очень надеемся, что слушателям он понравится так же, как и нам», — с воодушевлением говорят музыканты. Ранее Себастьян и Маартен представили совместный сингл One & One. Напомним, последний полноформатный релиз аргентинского композитора, Verve Epilogue, вышел год назад.

Также на YouTube опубликовано произведение Silk & Sand, хотя ни Себастьян, ни Маартен его официально не анонсировали. По ошибке это произошло или намеренно, композиторы никак не комментируют.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений зимой 2021 года. 6 февраля он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 7 февраля, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano