Вышел саундтрек немецкого композитора к драме «Инез, Даг и Кира» (Inez & Doug & Kira) режиссера Джулии Котс (Julia Kots), которая на днях получила награду Международного кинофестиваля Нью-Джерси. К привычному вкрадчивому фортепиано Lambert добавил струнные, едва уловимые звуки синтезатора и посторонние скрипы и шорохи для придания атмосферы.

«Я никогда не встречался с режиссером Джулией Котс лично, поэтому очень горжусь тем, что она выбрала именно мою музыку для фильма. После 2000 писем по электронной почте и бесконечного обмена файлами Джулия прислала мне несколько черных свечей из фильма, и мы договорились встретиться в модном рыбном ресторанчике в Нью-Йорке во время моего тура по США. Но человек с забавной прической вдруг меня не пустил на самолет. Корона не работает, если хочешь познакомиться с людьми», — в фирменной шутливой манере описывает свое сотрудничество Lambert. Также стало известно, что релиз нового коллаборационного альбома False таинственного берлинского композитора и пианиста перенесен на 29 января.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. На счету музыканта несколько сольных альбомов, две совместных студийных работы — Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker, — коллаборационный альбом False, а также саундтрек к фильму «Инез, Даг и Кира» режиссера Джулии Котс.