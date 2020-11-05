В начале декабря итальянский композитор сыграет онлайн-концерт из своей новой студии, над созданием которой он трудился последние месяцы. По этому случаю Фабрицио составил плейлист из пяти произведений, которые обязательно входят в программу его выступлений, а также попросил поклонников поделиться своими плейлистами, добавив еще пять произведений, которые по их мнению должны там обязательно присутствовать. 11 ноября Патерлини поделится результатом в своих соцсетях и сообщит новые детали подготовки онлайн-концерта.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 1 и 2 апреля сразу четыре концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 10 и 11 апреля — в Московском планетарии. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика»: 15, 16, 18 июля — в Петербурге, 17 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini