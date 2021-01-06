В трейлере нового фильма «Земля» (Land) прозвучало ранее не издававшееся произведение аргентинского композитора под названием Fortanach в аранжировке продюсерского коллектива TOTEM. Это режиссерский дебют актрисы Робин Райт, рассказывающий пронзительную историю женщины, которая ищет смысл в огромной и суровой американской пустоши. Драма, отмеченная жюри престижного фестиваля независимого кино Sundance, появится в широком прокате 12 февраля. Напомним, в ноябре прошлого года вышел совместный альбом Себастьяна Плано с Маартеном Восом под названием &.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений зимой 2021 года. 6 февраля он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 7 февраля, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano