Концерты аргентинского пианиста и виолончелиста пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Молодое дарование из Аргентины, органично соединяющее кристальное звучание акустических инструментов с актуальным электронным саундом, впервые представит российским слушателям программу своих лучших произведений.

Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano

