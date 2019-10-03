Скрывающийся под зеркальной маской Piano Novel представил свой первый альбом Lumino Forest, в который вошли 14 произведений на экологическую тематику.

Долгие прогулки на свежем воздухе и ночи, проведенные под звездами, послужили вдохновением для пианиста, чья музыка — дань окружающей среде. Жизнь на отдаленном (как следует из немногословной биографии — французском) острове, богатом пышной, густой растительностью, природа и космос послужили подспорьем для появления в новом альбоме композитора Lumino Forest поэзии и экологического мировоззрение, которое выходит далеко за рамки желания защитить нашу любимую планету: он об отношениях между человечеством и природой и стремлении к симбиозу с экосистемой Земли. И хотя в наши дни можно было бы легко поддаться искушению связать эти мысли с разрушением и катастрофой, творчество Piano Novel совсем о другом — это оптимизм, надежда, смирение и гармония. Гармония также является причиной того, что артист носит маску. Изготовленная из соединенных между собой зеркальных фрагментов, образующих единую поверхность, маска позволяет Piano Novel стать отражением его окружения.

Piano Novel — исследователь и композитор атмосферы. Сочетая неоклассическое фортепиано с эмбиентом и электронными акцентами, он приглашает слушателя в увлекательное путешествие из необъятного космоса к необитаемой Земле. Как и его немецкий коллега Lambert, Piano Novel предпочитает скрывать свою настоящую личность под зеркальной маской, изготовленной талантливым дизайнером Паскалем Року.