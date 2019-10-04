Исландский композитор опубликовал новый клип, в котором он исполняет пьесу ypsilon со своего последнего альбома re:member. В записи помимо музыканта приняли участие его коллеги Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), Сольвейг Вака Эйсорсдоттир (Sólveig Vaka Eyþórsdóttir), Карл Джемс Пестка (Karl James Pestka), Йоханна Нидербахер (Johanna Niederbacher), Кристиан Тшуггналл (Christian Tschuggnall). Видео было снято еще в 2018 году. «Мне нравится играть ypsilon вживую. — признается Оулавюр. — Это одно из тех произведений, которое сильно изменилось после того, как мы начали его репетировать ансамблем. Новая обстановка дала мне возможность поиграть с пространством, позволило его расширить и развить».

Арналдс также представил аудиовизуальную инсталляцию для планетария, которая получила название Ekki Hugsa 360°, в честь одноименной композиции с альбома re:member. Ее соавтором выступил медиахудожник Торстен Посселт (Torsten Posselt). Премьера состоялась на немецком фестивале Reeperbahn. Инсталляция позволяет по-новому взглянуть на творчество композитора через призму полнокупольного видео. В альбоме Оулавюр использовал гармонические каскады, исполненные на так называемом Stratus Piano. Этот комбинированный инструмент состоит из рояля, на котором играет сам композитор, и еще двух дисклавиров, с помощью специально разработанного устройства генерирующих разные сценарии для каждой ноты, которую играет Арналдс, которые в свою очередь приводят к неожиданным гармониям и мелодическим последовательностям. Новая инсталляция является увлекательным опытом, позволяющим зрителям забыть все вокруг и погрузиться в глубокую атмосферу чистой интерпретации. Ekki Hugsa по-исландски означает «не думать», и этот аудиовизуальный опыт определенно заставляет на несколько минут отключить сознание.

<br><p><a href="https://vimeo.com/358373067">Ólafur Arnalds – EkkiHugsa360° Teaser</a> from <a href="https://vimeo.com/felder">Feld</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

