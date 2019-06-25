Вышла новая биография Себастьяна Плано (Sebastian Plano) в альманахе композиторов.

Аргентинский композитор и пианист Себастьян Плано с детства рос в семье музыкантов, изучал классику, увлекался роялем и электронной музыкой. Уже в восемь лет он слушал альбомы Вангелиса, а свои первые произведения начал писать, будучи подростком. Его записи являют собой тонкую минималистичную смесь акустических инструментов и электронного саунда, вдохновленную творчеством Нильса Фрама, Оулавюра Арналдса и группы Sigur Ros. Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль. В своих треках Плано часто использует главный инструмент танго – бандонеон. При этом он не питает излишний пиетет к академической музыке и традициям. Творчеству композитора не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн.

Подробнее с творчеством аргентинского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/plano