Шведский продюсер и композитор Себастьян Муллаэрт, участник популярного дуэта Minilogue выпустил сингл под названием Woods of Admittance из своего будущего альбома Natthall, записанного при участии швейцарского симфонического Оркестра Тонхалле (Tonhalle Orchester Zürich) под управлением дирижера Пааво Ярви (Paavo Järvi). Напомним, что в связи с ситуацией с коронавирусом Себастьян перенес релиз альбома на 18 сентября.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11022313/track/67213296">Woods of Admittance</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/656138">Sebastian Mullaert</a> на Яндекс.Музыке

«Я верю, что и дикая природа, и искусство импровизации напоминают нам о естественном течении жизни. Времяпрепровождение на природе и настоящее, свободное художественное выражение способны нас излечить. Я очень хочу, чтобы моя музыка обладала той же энергией и потенциалом. Надеюсь, вам понравятся эти тихие фортепианные мелодии, и они будут сопровождать вас до конца лета», — говорит композитор.

Получив академическое образование скрипача, Себастьян Муллаэрт (Sebastian Mullaert) в середине 90-х завоевал международное признание в мире техно и хаус-музыки. Его карьерные достижения включают шведскую «Грэмми» P3 Guild Awards за работу в дуэте Minilogue в 2007 году и номинацию на ту же награду в 2017-м в качестве сольного исполнителя. Репутация Муллаэрта как одного из самых дальновидных и изобретательных электронных музыкантов XXI века укрепилась, когда в 2018 году он запустил концепцию Circle of Live, которая объединяет выдающихся электронных артистов в джем-сейшенах в клубах и на фестивалях по всему миру.