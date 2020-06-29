Габриэль Олафс представил коллекцию из восьми тихих, минималистичных пьес, объединенных под общим названием Piano Works. В нее вошел и совершенно новый материал, и новые аранжировки ранних работ композитора. Исландский пианист записал свой дебютный альбом Absent Minded, когда ему было всего 14 лет, чем сразу же вызвал интерес у публики благодаря особой атмосфере его музыки, необычному творческому подходу и таланту рассказывать истории не по годам. Поскольку вынужденная изоляция Олафса во время пандемии проходила в маленьком городке, то он черпал вдохновение из простых вещей: плаката с французским велосипедистом, работающей в саду мамы или гавани неподалеку.

«Я записывал альбом во время шторма, — делится подробностями Габриэль. — Красный уровень опасности погодных явлений означает запрет куда-либо ездить и выходить на улицу. Пока я играл на стареньком пианино, иногда в комнату через окно рядом с инструментом проникал воющий ветер. Несмотря на то, что качество записи получилось не идеальным, я решил, что в композициях, которые сыграл той ночью, присутствует что-то волшебное. И я смирился со всеми недостатками».

Габриэль Олафс (Gabríel Ólafs) — композитор и пианист, восходящая звезда исландской неоклассики, чья мелодичная музыка со струнными и ударными очень схожа с саундтреками в их стремлении вызвать искренние эмоции у слушателя. Дебютный альбом композитора под названием Absent Minded вышел в 2019 году.