Plunderphonia — новый альбомный цикл оригинальной музыки, созданной на основе неожиданных исторических источников. Придуманный основателем лейбла 7K! Хорстом Виденмюллером (Horst Weidenmüller) проект вдохновлен одноименным концертом Хенрика Шварца (Henrik Schwarz) 2018 года, в рамках которого немецкий музыкант переработал 700 произведений для струнных квартетов, созданных за последние 250 лет. В рамках Plunderphonia современные композиторы делают ремиксы, заново редактируют и переосмысливают исторические аудиозаписи, создавая на их основе новые произведения.

<a href="http://7klassik.bandcamp.com/album/plunderphonia">Plunderphonia by PC Nackt</a>

Первый альбом цикла Plunderphonia был записан номинантом «Грэмми» и креативным директором The String Theory and Warren Suicide PC Nackt, сотрудничавшим с Apparat и Хосе Гонсалесом (José González). Сборник включает в себя произведения классических фортепианных композиций Шуберта, Моцарта, Скарлатти и Баха. В качестве музыкального руководителя проекта выступил польская пианистка Hania Rani, а партитуры сыграл греческий пианист Антонис Аниссегос (Antonis Anissegos).

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.