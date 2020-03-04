Шведский продюсер Себастьян Муллаэрт, участник популярного дуэта Minilogue, выпускает новый альбом Natthall с участием швейцарского симфонического Оркестра Тонхалле (Tonhalle Orchester Zürich) под управлением дирижера Пааво Ярви (Paavo Järvi). Релиз ожидается 3 апреля. Для первого знакомства с этим титаническим трудом для прослушивания уже доступен сингл под названием Ascending Of A Spotless Bird.

Величие мира природы всегда было неотъемлемой частью музыки Себастьяна. Его подход к искусству, а также к жизни сосредоточен на размышлениях о первичных циклах и силах природы — явлениях, с которыми ему повезло столкнуться лицом к лицу в его родной деревне Рёстонья на юге Швеции, живописном районе, расположенном на краю национального парка Сёдеросен. Девственные леса и огромные валуны, оставшиеся после последнего ледникового периода, придают этой местности заколдованный, потусторонний ореол. Вдохновением к созданию альбома Natthall для Муллаэрта послужил одноименный скалистый утёс с величественными видами, открывающимися на реку Рённе, поля и бескрайние леса.

Получив академическое образование скрипача, Себастьян Муллаэрт (Sebastian Mullaert) в середине 90-х завоевал международное признание в мире техно и хаус-музыки. Его карьерные достижения включают шведскую «Грэмми» P3 Guild Awards за работу в дуэте Minilogue в 2007 году и номинацию на ту же награду в 2017-м в качестве сольного исполнителя. Репутация Муллаэрта как одного из самых дальновидных и изобретательных электронных музыкантов XXI века укрепилась, когда в 2018 году он запустил концепцию Circle of Live, которая объединяет выдающихся электронных артистов в джем-сейшенах в клубах и на фестивалях по всему миру.

Желая объединить две противоположных музыкальных вселенных, еще в 2017 году Себастьян написал партитуры и дал совместное выступление с музыкантами Оркестра Тонхалле — захватывающее аудиовизуальное действо, которое состоялось в концертном зале Тонхалле в Цюрихе в рамках серии tonhalleLATE. Событие стало настоящим триумфом для шведа, но Муллаэрт решил пойти дальше и раздвинул границы возможного на сцене. «Живые инструменты обладают мощной природной силой, — говорит Себастьян. — В студии я записываю музыку с эффектами, лупами и фоновыми звуками. В какой-то момент я захотел понять, а возможно ли перенести весь этот увлекательный процесс создания произведений на сцену, чтобы музыканты исполняли музыку, а я ее в тот же миг фиксировал на носитель и делал пост-продакшн».