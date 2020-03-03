Новый альбом Svalbard немецкого композитора и мультиинструменталиста посвящен исследованию архипелага Шпицберген, одного из самых густо населенных арктических островов на полпути между Норвегией и Северным полюсом. Его быстро меняющиеся ландшафты являются лакмусовой бумажкой наиболее скорых и явных последствий изменения климата — темы, которая постоянно находит отклик в творчестве Никласа. Поскольку температура там никогда не поднимается выше -20 градусов по Цельсию и дневные часы практически стремятся к нулю, архипелаг считается суровым и некомфортным местом для проживания. На альбоме преобладает меланхоличное звучание с оптимистичными нотками, в основе которого — фортепиано и электронные аранжировки. В записи трех из десяти произведений альбома также принял участие сооснователь известной британской группы Lamb Энди Барлоу (Andy Barlow).

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.