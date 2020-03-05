Новый альбом Sol люксембургского вибрафониста Паскаля Шумахера посвящен одиночеству во всей его привлекательности. Композиция Melancolia передает уникальное чувство уединения, которое столь же печально, сколь и прекрасно. Twinkle посвящена просветлению. Даже Tearjerker, кавер-версия известного произведения японского композитора Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto), настолько глубоко продумана, что, кажется, Шумахер мог ее написать сам. «Когда вы играете соло, то сталкиваетесь с самим собой. С вашими сильными сторонами, равно как и с вашими слабыми, которые не обязательно являются плохими. В этой хрупкости есть что-то очень красивое — часто это является отправной точкой для настоящего волшебства», — поясняет идею альбома Паскаль. Sol увидит свет в апреле.

Вибрафонист и композитор Паскаль Шумахер (Pascal Schumacher) сделал себе имя благодаря большому количеству коллабораций. Выпускник консерваторских училищ Люксембурга и Страсбурга, джазовых отделений Королевских консерваторий Брюсселя и Гааги выступал в составе многих европейских джазовых коллективов, камерных и симфонических ансамблей, играл в дуэте с бельгийским пианистом Джефом Неве (Jef Neve). От квартета до оркестра, от джазовой до камерной академической музыки, Паскаль выстроил уникальную связь со своим любимым инструментом и добился мирового признания как универсальный и предприимчивый музыкант.