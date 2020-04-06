Шведский продюсер и композитор Себастьян Муллаэрт, участник популярного дуэта Minilogue, в связи с ситуацией с коронавирусом перенес на осень релиз своего нового альбома Natthall, записанного с участием швейцарского симфонического Оркестра Тонхалле (Tonhalle Orchester Zürich) под управлением дирижера Пааво Ярви (Paavo Järvi). Новая дата — 18 сентября. Для первого знакомства с этим титаническим трудом месяц назад он выпустил сингл под названием Ascending Of A Spotless Bird, а на днях — второй сингл под названием Moonwaker, который также дополнил специальной фортепианной версией.

«Пианино — очень динамичный и глубокий инструмент. С одной стороны, нет конца тому, как далеко виртуозный пианист может зайти в отношениях с инструментом, а с другой, одна композиция может навсегда изменить жизнь годовалого ребенка. У меня дома стоит пианино, и почти каждый день кто-то из членов семьи на нем импровизирует. Попробуйте сесть за инструмент и просто сыграть несколько нот, и вы почувствуйте, как вас пронизывают вибрации — это настоящее благословение и исцеление», — делится ощущениями Себастьян.

Получив академическое образование скрипача, Себастьян Муллаэрт (Sebastian Mullaert) в середине 90-х завоевал международное признание в мире техно и хаус-музыки. Его карьерные достижения включают шведскую «Грэмми» P3 Guild Awards за работу в дуэте Minilogue в 2007 году и номинацию на ту же награду в 2017-м в качестве сольного исполнителя. Репутация Муллаэрта как одного из самых дальновидных и изобретательных электронных музыкантов XXI века укрепилась, когда в 2018 году он запустил концепцию Circle of Live, которая объединяет выдающихся электронных артистов в джем-сейшенах в клубах и на фестивалях по всему миру.

Желая объединить две противоположных музыкальных вселенных, еще в 2017 году Себастьян написал партитуры и дал совместное выступление с музыкантами Оркестра Тонхалле — захватывающее аудиовизуальное действо, которое состоялось в концертном зале Тонхалле в Цюрихе в рамках серии tonhalleLATE. Событие стало настоящим триумфом для шведа, но Муллаэрт решил пойти дальше и раздвинул границы возможного на сцене.